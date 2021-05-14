МВС попереджає про експеримент на Закарпатті, який триватиме тиждень

Міністерство внутрішніх справ України у своєму телеграм-каналі повідомило, що впродовж тижня на Закарпатті триватиме експеримент: за автомобілем швидкої допомоги їхатиме авто патрульної поліції. Таким чином в області фіксуватимуть порушників, котрі не звільняють дорогу медикам.

Це відбувається тому, що водії не реагують на сигнали і не звільняють дорогу медикам, блокують проїзди чи паркують свої транспортні засоби у недозволених місцях.

“Неприпустимо, щоб чиєсь порушення правил коштувало комусь життя”, – йдеться у повідмоленні.