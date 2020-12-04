Ми всіх вас потруїмо, як щурів – угорці Закарпаття отримали чергового листа з погрозами

Редакція газети Kárpátalja.ma отримала листа з погрозами. Після зневажливого звертання, погрожувачі пишуть:

Даємо вам тиждень, щоб забратися геть із української землі! В іншому випадку ми вас усіх потруїмо, як щурів. Ваше населення у нас в заручниках. “Перша ластівка” пролетить через 7 днів. Чекайте.

Серед одержувачів – консульства Угорщини в Ужгороді та Берегові, Товариство угорської культури Закарпаття (КМКС), Демократична спілка угорців України (УМДС), та отг Сюрте, що добре показує, що цей лист є продовженням до попередніх залякувань угорського населення.

У серпні угорці Закарпаття отримали подібні листи з погрозами. Після того була подана скарга, але з тих пір прогресу цієї справи не було.

Kárpátalja.ma

Megmérgezünk titeket, akár a patkányokat – újabb fenyegető levél a kárpátaljai magyarságnak