З 5 жовтня 2024 року стартують мовні курси у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці II. Навчально-консультаційний центр розпочне на базі Інститута 80-годинні мовні курси на базовому та середньому рівнях такими мовами: англійська, українська, угорська.

Навчання почнеться лише в тому випадку, якщо склад групи становитиме 10 осіб. Записуватися на мовні курси можна лише в електронній формі з 7-го серпня до 13-го вересня 2024 року за наступним посиланням: https://forms.gle/22EUgtGH5uzJtUtC9

Заняття проходитимуть по суботам, з 9.00 – по 13.00 к.ч.

Отримати додаткову інформацію Ви зможете у Навчально-консультаційному центрі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ у робочі дні з 9:00 до 17:00 к.ч. за наступною електронною адресою: [email protected] .

Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ