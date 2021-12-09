Мовні курси з угорської мови

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ. запрошує всіх бажаючих вивчати угорську мову.

Під час вивчення будь-якої іноземної мови дуже важливо потрапити до досвідченого педагога, спеціаліста, який правильно навчить вимовляти звуки і пояснить основи граматики.

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II. надає можливість всім бажаючим навчатись у компетентних вчителів, які ознайомлять Вас з угорською мовою і навчать мову на початковому та середньому рівнях.

Реєстрація проходитиме виключно в онлайн формі

(https://forms.gle/qnmstn5to1MU5V5k7) з 09 грудня 2021 р. по 16 січня 2022 р.

Курси розпочнуться з 29-го січня 2022 р.

Програма реалізується за підтримки уряду Угорщини через Державний секретаріат з питань національної політики Офісу пр’емєр-міністра, Благодійний фонд ім. Бетлена та за сприяння уповноваженно міністра, відповідального за розвиток співпраці Саболч-Сотмар-Березької області та Закарпатської області, а також координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського басейну.

Отримати додаткову інформацію Ви зможете у Навчально-консультаційному центрі ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ. http://www.kmf.uz.ua

тел.: +380-31-41-4-29-68 (внутрішній номер – 158)

електронна пошта: [email protected]