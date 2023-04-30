Міненерго: тарифи на електрику доведеться збільшити

Рішення про збільшення тарифів на електроенергію доведеться ухвалити, інакше енергосистема не зможе підготуватися до наступної зими. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону „Єдині новини” сказав заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.

„Будь-які зміни тарифів в піки зростання – це важкі та вимушені рішення. Наразі уряд і НКРЕКП опрацьовують питання, щоб зрозуміти, наскільки потрібно збільшувати тариф. Але все одно доведеться таке рішення ухвалити, оскільки інакше енергетика не зможе не те що відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою, ніж попередня”, – сказав Сафаров.

Він додав, що міжнародні партнери надають підтримку і сфері відновлення української енергетики. Це і обладнання, і кошти. Так, на цей час Україна вже отримала 150 млн євро від ЄС для фонду підтримки енергетики, 200 млн гранту від Світового банку. Але, за словами Сафарова, цих ресурсів недостатньо.

Сафаров зазначив, що для вразливих категорій населення буде надаватися допомога, щоб вони могли сплачувати за електроенергію. Джерелами фінансування цієї допомоги можуть бути надходження від експорту електроенергії, фінансова допомога партнерів, про що зараз ведуться перемовини.

Поки кінцевого рішення про те, яким має бути тариф на електроенергію, немає, наголосив Сафаров.

ukrinform.ua