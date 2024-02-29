Мінцифри працює над оновленою концепцією е-Суду
Мінцифри працює над оновленою концепцією е-Суду – повідомили на соцмережі Телеграм 28 лютого.
Завдяки трансформації електронного суду українці зможуть:
● звертатися до суду онлайн у зручний час 24/7;
● отримувати судові рішення в електронній формі;
● подавати докази;
● сплачувати штрафи, вносити та повертати судові збори та застави;
● подавати процесуальні документи та повідомляти про події;
● ознайомлюватися з матеріалами електронної судової справи;
● переглядати відкриті дані та реєстри;
● аналізувати судову практику й ефективність роботи судів.
Зараз в е-Суді вже доступні електронний кабінет, можливість відеоконференцій та документообігу онлайн. Частина сервісів для громадян будуть доступні в окремому е-кабінеті, а частина – у Дії.
Фото: Судова влада України