Навчальні заклади Закарпаття отримали 20 комп’ютерів

Вчора голова Закарпатської ОВА Віктор Микита передав освітнім осередкам області 20 комп’ютерів, які вдалося придбати за співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

«У школах регіону зараз навчається велика кількість дітей з числа вимушено переміщених осіб, тож зросло навантаження на наших вчителів. Техніка підсилить матеріально-технічну базу закладів і спростить роботу педагогів», – наголосив Віктор Микита.

За його словами, комп’ютери отримали Ужгородський науковий ліцей Закарпатської обласної ради, Кривська гімназія Тересвянської селищної ради, Білківський ЗЗСО № 2, Малораковецька та Імстичівська школи І-III ступенів і Луківська гімназія Білківської сільської ради.

«Дякуємо Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) за таку важливу підтримку для якісної організації навчального процесу в області. Впевнений, що спільними зусиллями нам вдасться реалізувати ще більше вдалих проєктів», – зазначив очільник Закарпаття.

До передачі комп’ютерної техніки також долучився голова обласної ради Володимир Чубірко.

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