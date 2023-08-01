На відпочинок до Угорщини вирушили 91 школярів Дніпропетровщини

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Тиждень літніх канікул 91 школяр з Дніпропетровщини проведе на відпочинку в угорському Мішкольці. Йдеться про дітей військовослужбовців, які боронять нашу країну на передовій, а також загиблих та зниклих безвісти захисників.

Újabb ukrán gyerekcsoport utazhatott Miskolcra

Перепочивши після тривалої дороги, сьогодні вони вирушили із Закарпаття за кордон. Їх супроводжують вихователі та перекладачі, зауважила директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Марʼяна Марусинець.

«Цього разу до Угорщини поїхала перша група школярів з таких гарячих точок, як Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Покровське та інших. Організувати такий відпочинок – це найменше, що можемо зробити для тих, чиї найрідніші стали на оборону нашої країни від російської навали», – зазначила Мар’яна Марусинець.

За її словами, діти проживатимуть на відпочинковій базі, будуть ходити в аквапарк, на екскурсії, активно й пізнавально проводитимуть своє дозвілля, щоб набратися сил перед новим навчальним роком.

Відпочинок для дітей наших захисників вдалося організувати за ініціативи голови Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микити у співпраці з очільником Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком та Генеральним консульством Угорщини в м. Ужгород.

carpathia.gov.ua