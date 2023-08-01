На відпочинок до Угорщини вирушили 91 школярів Дніпропетровщини

Тиждень літніх канікул 91 школяр з Дніпропетровщини проведе на відпочинку в угорському Мішкольці. Йдеться про дітей військовослужбовців, які боронять нашу країну на передовій, а також загиблих та зниклих безвісти захисників.

Перепочивши після тривалої дороги, сьогодні вони вирушили із Закарпаття за кордон. Їх супроводжують вихователі та перекладачі, зауважила директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Марʼяна Марусинець.

«Цього разу до Угорщини поїхала перша група школярів з таких гарячих точок, як Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Покровське та інших. Організувати такий відпочинок – це найменше, що можемо зробити для тих, чиї найрідніші стали на оборону нашої країни від російської навали», – зазначила Мар’яна Марусинець.

За її словами, діти проживатимуть на відпочинковій базі, будуть ходити в аквапарк, на екскурсії, активно й пізнавально проводитимуть своє дозвілля, щоб набратися сил перед новим навчальним роком.

Відпочинок для дітей наших захисників вдалося організувати за ініціативи голови Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микити у співпраці з очільником Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком та Генеральним консульством Угорщини в м. Ужгород.

carpathia.gov.ua