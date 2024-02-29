На Закарпаття евакуювали десять багатодітних родин з Донеччини

На залізничному вокзалі в Мукачеві 28 лютого зустріли десять багатодітних родин, яких евакуювали з Покровського району Донецької області.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у Facebook.

За інформацією відомства, 35 вимушених переселенців, серед яких – 19 дітей, розмістять у шелтерах на Хустщині.

„В таких осередках у селах Імстичово й Противень багатодітні сім’ї матимуть комфортні умови для проживання, швидкої адаптації та інтеграції в життя громади”, — йдеться у повідомленні.

Евакуйованих з Донеччини на залізничному вокзалі в Мукачеві зустріли представники місцевої влади, психологи, фахівці соціальних служб та Червоного Хреста.

„Багатодітні родини вдалося евакуювати з гарячих точок. Люди були змушені покинути свої домівки через постійні ворожі обстріли. На Закарпатті вони отримають всю необхідну допомогу та підтримку”,

— зазначив заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський.

Закарпатська обласна державна адміністрація