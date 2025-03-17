На Закарпаття прибув евакуаційний поїзд із жителями Донеччини

Понад 30 жителів Донецької області приїхали на Закарпаття евакуаційним поїздом у понеділок, 17 березня.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у Facebook.

За інформацією відомства, eвакуаційним поїздом до Мукачева приїхали 12 дорослих та 19 дітей.

Більшість евакуйованих мешкатиме в Берегові. Одну з родин розмістили в місці тимчасового проживання переселенців на базі Обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю в Буштинській громаді Тячівського району.

„На залізничному вокзалі в Мукачеві вимушених переселенців зустріли представники місцевої влади, психологи ДСНС, медики та волонтери. На вокзалі для людей організували гарячі напої та їжу. Перепочивши після нелегкої дороги, люди вирушили до свого нового житла”, — йдеться у повідомленні.

Закарпатська обласна державна адміністрація