На Закарпатті відновлює роботу КПП “Дзвінкове – Лонья”

Міжнародний автомобільний пункт пропуску “Дзвінкове – Лонья” відновлює роботу відзавтра, 23 червня. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Пункт починає працювати з огляду на покращення епідеміологічної ситуації, — йдеться в повідомленні. За словами речниці Мукачівського прикордонного загону Лесі Федорової, пункт не працював з вересня 2020 року.

Міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуску “Дзвінкове – Лонья” розташованийна українсько-угорському кордоні у Берегівському районі.

КПП функціонуватиме щодня з 08:00 до 19:00 (за київським часом).

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