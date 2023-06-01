На Закарпатті від початку року зафіксували два випадки укусу гадюки

З приходом тепла на Закарпатті вже зафіксували 2 випадки укусу гадюки. Вони трапилися у Воловці та Міжгір’ї. Стан потерпілих задовільний, госпіталізації люди не потребували, зауважив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

За його словами, торік із такими скаргами до медиків зверталися 28 осіб, з них 5 – діти. Гадюка – єдиний вид отруйних змій в області.

«Летальні випадки трапляються вкрай рідко, однак це не через отруту, а реакції, які вона викликає в організмі людини: алергія, ускладнення супутніх хвороб тощо.

Тому дуже важливо бути обережними, вирушаючи в ліс, поле, та дотримуватися простих рекомендацій лікарів у випадку, якщо вас вкусила гадюка», – прокоментував Мирослав Білецький.

Перше, що слід зробити, – викликати «швидку». Потерпілому варто заспокоїтися, лягти і не рухатися самостійно. При цьому рекомендують зняти з рук каблучки, годинник та інші предмети, обережно промити рану, прикрити стерильною марлею і тримати більш-менш на рівні серця. Відсмоктувати чи розрізати рану шкідливо. Тугу пов’язку не рекомендують надягати, оскільки це не запобігає входженню отрути в кровообіг, але може збільшити набряк, біль.

carpathia.gov.ua