На Закарпатті готуються до можливого спалаху кору

Експерти ВООЗ прогнозують, що у 2023 році існують високі ризики чергового спалаху кору. Це пов’язано із циклічністю недуги, а також із міграцією населення в умовах воєнного стану.

Тому регіональна комісія з питань ТЕБ та НС затвердила план готовності та реагування на спалах кору у Закарпатській області. Згідно з ним такі ж документи повинні затвердити місцеві органи влади. Про це повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

За його словами, останній спалах кору у Закарпатській області тривав з 2017 по 2019 рік, коли захворіло 7 708 осіб, з них 5813 дітей до 17 років (75% усіх хворих). Більшість пацієнтів потребували госпіталізації: 6 036 осіб (78% захворілих) потрапили до лікарень. На жаль, дві дитини не змогли побороти недугу.

„Близько 70% хворих не мали жодного щеплення проти кору, найбільш вразливою виявилася вікова категорія 1-4 років”, – зазначив Мирослав Білецький.

Згідно з рішенням комісії під особливим контролем перебуватиме вакцинальний статус дітей щодо кору у віці одного року й більше в організованих колективах (дошкільні та шкільні заклади освіти) та місцях колективного проживання, зокрема в будинках-інтернатах, місцях проживання внутрішньо переміщених осіб. Водночас єдиним засобом захисту від кору – є вакцинація.

pmg.ua