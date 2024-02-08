На Закарпатті запрацює Освітній канал для підготовки до НМТ

12 лютого на Закарпатті запрацює безоплатний Освітній канал для підготовки одинадцятикласників до НМТ. Онлайн-заняття щотижня проводитимуть з трьох навчальних предметів – історії, математики й української мови.

Кожного понеділка, вівторка та середи з 15:30 до 16:50 школярі зможуть покращувати свої знання з дисциплін, які обов’язкові до складання. В цьому їм допомагатимуть викладачі Ужгородського національного університету, розповіла під час брифінгу директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар’яна Марусинець.

«З початком повномасштабного вторгнення з’явилися проблеми із забезпеченням безперервного освітнього процесу, що вплинуло на якість знань школярів. Головна мета роботи освітнього каналу впродовж уже трьох років полягає в тому, щоб дати можливість нашим учням заповнити вимушені прогалини в навчанні та якнайкраще підготуватися до тестування», – наголосила Мар’яна Марусинець.

За її словами, цього року в Закарпатській області національний мультипредметний тест складатимуть понад 9 700 учнів, майже 170 з них – з-поміж вимушених переселенців. Приєднуватися до онлайн-занять запрошують не тільки одинадцятикласників, а й учнів 10-х класів.

«Досвідчені викладачі, які вже працювали з тогорічними випускниками, знають усі особливості й моменти, на які варто звертати увагу школярів у процесі підготовки. Ми сподіваємося, що наші учні покажуть гарні результати тестування, а кількість двохсотбальників зросте», – зауважила директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА.

Посилання та коди доступу до занять на Освітньому каналі (платформа ZOOM).

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Історія України – Ганус Сергій Олексійович

Meeting ID: 818 3408 5837

Passcode: 159803

Математика – Сливка-Тилищак Ганна Іванівна

Meeting ID: 861 8511 0221

Passcode: 858359

Українська мова – Кузьма Оксана Юріївна

Meeting ID: 841 8414 7737

Passcode: 050668