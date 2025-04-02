На Закарпатті з’явиться дитячий центр ментального здоров’я

В Обласній дитячій лікарні у Мукачеві з’явиться дитячий центр ментального здоров’я. Це буде один з перших подібних закладів в Україні. Будівництво центру та облаштування приміщень планують завершити до кінця літа 2025 року. Про це у середу, 2 квітня, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

У закладі надаватимуть психологічну та психіатричну допомогу дітям. Проєкт реалізовує Закарпатська ОВА разом із БФ «Карітас Чеської Республіки в Україні».

«Завершити будівельні роботи та облаштування приміщення плануємо до кінця серпня. Доступність та ремонт фасаду будівлі, ще розміститься центр, профінансуємо з обласного бюджету», − інформує Мирослав Білецький.