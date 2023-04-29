На Закарпатті з’являться сортувальні станції

«Сміттєве» питання на Закарпатті гостро стоїть вже не один рік. Полігони переповнені, а на берегах річок щороку виявляють нові стихійні сміттєзвалища.

Перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький наголосив, що кожен із нас усвідомлює, що просто прибирати відходи і відвозити їх у спеціально відведене місце – це не вихід.

Міндовкілля розробило Національний план розміщення заводів з оброблення відходів по всіх регіонах. Зараз тривають консультації та обговорення щодо розміщення на Закарпатті 5-6 сортувальних станцій.

Детальніше про це йшлося під час селекторної наради із районами в Закарпатській ОВА, у якій також взяв участь радник міністра захисту довкілля і природних ресурсів Сергій Довгалюк.

Згідно зі стратегією, сміття на таких підприємствах будуть відсортовувати, переробляти органіку з подальшим виробництвом газу біометану, окремо відбуватиметься подальша реалізація відходів металу та скла, виробництво RDF-палива з пластику, що залишилися (паперу, текстилю, деревини).

Розглядаємо варіанти розміщення таких підприємств, адже краса нашого краю не повинна потонути у смітті», – прокоментував Мирослав Білецький.

Закарпатськa ОВА