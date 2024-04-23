На Закарпатті на НМТ 2024 зареєструвалися 8,4 тисячі учасників

У Закарпатській області на НМТ цього року зареєструвалося близько 8,4 тис. учасників, з-поміж них – майже 150 вимушених переселенців. Вони складатимуть тест під час основної сесії, котра буде тривати з 14 травня до 25 червня.

«Сьогодні загальна кількість зареєстрованих учасників трохи перевищує тогорічні показники: тоді було близько 8 200 осіб», – зазначила директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яна Марусинець.

Також вона нагадала, що цього року кількість обов’язкових предметів на НМТ збільшили до трьох: тепер усі вступники складатимуть українську мову, математику та історію України. Четвертий предмет – на вибір.

«Під час реєстрації на основну сесію наші учні найчастіше обирали англійську мову», – додала директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА.

За словами Мар’яни Марусинець, НМТ-2024 матиме два блоки по 120 хвилин: перший передбачає складання української мови та математики, другий – історії України й обраного предмета. Перерва між блоками триватиме 20 хвилин.

Директорка профільного департаменту ОВА зазначила, що на основну сесію національного мультипредметного тесту зареєструвалося більш ніж 86% усіх учнів закладів загальної середньої освіти Закарпатської області.

Закарпатська обласна державна адміністрація