На Закарпатті обговорили стан протидії захворюванню на туберкульоз

Щороку 24 березня відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ця дата обрана не випадково, адже в цей день у 1882 році Роберт Кох оголосив про виявлення бактерії, що спричиняє захворювання. Відтоді було відкрито шлях до діагностики та лікування від туберкульозу.

Туберкульоз залишається одним із найбільш смертоносних інфекційних вбивць у світі. За даними ВООЗ щороку від нього помирає близько 1,5 млн людей.

На Закарпатті зберігається негативна динаміка, щодо розповсюдження захворюваності на туберкульоз. Минулого року цей показник дорівнював 87,1 випадку на 100 тисяч населення, розповів під час брифінгу генеральний директор Центру легеневих хвороб Василь Скрип.

– Це майже удвічі вищий показник, ніж в середньому по Україні. За рівнем захворюваності на туберкульоз наш регіон минулого року посів 4 місце в Україні після Дніпра, Одеси та Кропивницького. Така ситуація пов’язана насамперед з тим, що туберкульоз – це соціальна хвороба, на яку дуже впливає рівень життя людей. Під час війни, як правило рівень, життя населення знижується, харчування і санітарія залишають бажати кращого – прокоментував Василь Скрип.

Щоправда, є і позитивні моменти. Як зауважив лікар, попри високі показники захворюваності на Закарпатті впродовж минулого року знизилася смертність від туберкульозу. У 2023 році від недуги в області померла 141 людина. Водночас у нашому регіоні значно кращий рівень недовиявлення випадків туберкульозу. В порівнянні з середньостатистичним показником у близько 50% по Україні, на Закарпатті він коливається від 15 до 20%.

Щодо лікування, то медзаклади області повністю забезпечені відповідними препаратами для лікування. На Закарпатті функціонують 9 систем для молекулярно-генетичної діагностики Gene Xpert. Також минулого року в практику лікування ввели 4 нові мікобактеріальні препарати. Крім того, організували ефективний соціальний супровід хворих на туберкульоз. Майже 400 пацієнтів забезпечили харчовими та гігієнічними наборами.

За словами Галини Сітник, генеральної директорки Обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України, туберкульоз насамперед вражає легені, однак може зашкодити й іншим органам та системам організму людини. Інфекція передається від інфікованої особи через повітря, при кашлі, чханні, співі, розмові. Ризик проникнення в легені здорової людини залежить від концентрації інфекційних частинок та тривалості вдихання зараженого повітря. Особливо вразливими перед недугою є насамперед люди з ослабленою імунною системою.

Тому у Всесвітній день боротьби з туберкульозом увагу світової спільноти привертають до критичних завдань для досягнення глобальних цілей Стратегії боротьби з туберкульозом. Експерти впевнені у тому, що програмний та комплексний підхід до реалізації цієї мети забезпечить виявлення осіб з найвищим ризиком захворювання, тестування на інфекцію та ефективність профілактичних заходів.

Джерело: Христина БІКЛЯН, „Карпатський об’єктив”