На Закарпатті обрали улюбленого педагога

У 2023 році фонд «Закарпатська францисканська місія» вчергове надав учням та батькам можливість обрати улюбленого педагога. Онлайн-голосування тривало протягом місяця. А церемонія нагородження відбулася 9 грудня в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ.

Першим гостей заходу привітав керівник офісу фонду Саболч Бунда, який розповів про історію створення фонду та про діяльність із надання грантів. Грант присуджується з 2012 року, а матеріальне фінансування здійснюється за кошти колишнього вчителя, уродженця Закарпаття Дюли Кіша.

Директор благодійного фонду Святого Мартіна Ференц Фегер ознайомив присутніх із діяльністю організації та розповів про співпрацю з фондом «Закарпатська францисканська місія».

Опісля відбулося нагородження вчителів, вихованці яких зайняли перші місця на олімпіадах, організованих Закарпатським угорськомовним педагогічним товариством упродовж останнього року.

Після цього до присутніх звернувся представник Фундації Янош Пердук, який у своїй промові звернув увагу на важливості народних танців як одного з способів збереження традицій. У наступній частині свого виступу місіонер представив гранти для дитячих та молодіжних колективів народного танцю, в рамках яких Опікунська рада надала фінансову допомогу тим, хто протягом останнього місяця подав заявки на підтримку діяльності, оплату праці вчителів танців, придбання костюмів тощо.

Найважливішою та найочікуванішою подією заходу стала церомінія передачі призу «Улюблений педагог Закарпаття».

Улюбленою вихователькою дитячого садка у 2023 році стала Ірина Бара-Гарсані (Приватний заклад «Тисаагтелекський реформатський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Егігеро”». ). У категорії «Вчитель початкових класів» найбільшу кількість голосів отримала Едіна Кастнер (Берегівський ліцей імені Бетлена Габора), а в категорії «Вчитель» перемогу здобула Жужанна Надь (Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута).

На завершення заходу Берегівський ансамбль народного танцю «Резеда» зачарував публіку танцями регіонів Селаж та Великої Доброні.

А. K.

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