На Закарпатті оголошено загальнообласний День жалоби

2 вересня на Закарпатті оголосили Днем жалоби за загиблими бійцями 128-ї ОГШБр.

Про це повідомляє Закарпатська ОВА у телеграм-каналі.

“Під час наступальної бойової операції на позиції окупантів загинули наші побратими, воїни 128-ї ОГШБр, які ціною власного життя забезпечили вихід підрозділів на визначені рубежі.

2 вересня на території Закарпаття ми вшануємо пам’ять героїв, які загинули, виконуючи службовий обов’язок, борючись із російським агресором. Оголосили загальнообласний День жалоби, будуть приспущені державні прапори, о 9:00 вшануємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння.

Наші герої живі до тих пір, поки живе пам’ять про них і їхні подвиги”, – зазначається на сторінці голови Закарпатської ОВА Віктора Микити.

Відзначимо, що за останні 2 дні стало відомо про загибель 6-х Героїв із Закарпаття.

pmg.ua