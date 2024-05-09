На Закарпатті планують побудувати п’ять сміттєпереробних заводів

Kárpátalja.ma Hовини

На Закарпатті до кінця 2027 року планують побудувати п’ять сміттєпереробних заводів, які сукупно створять понад 600 робочих місць.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали 8 травня міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець та голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

Як зазначається у повідомленні, після повномасштабного вторгнення РФ Закарпаття стало прихистком для багатьох українців, які змушені були залишити свої домівки. Зі збільшенням кількості населення зросла і кількість продукованих побутових відходів.

Hulladékfeldolgozó üzemek építését tervezik Kárpátalján

«Якщо раніше для регіону достатньо було б створити потужності для обробки 300 тис. т відходів на рік, то зараз йдеться вже про понад 500 тис. т. Вирішити цю проблему мають п’ять нових сміттєпереробних заводів, які планують збудувати у Ужгородському, Мукачівському, Хустському, Тячівсько-Рахівському та Берегівському районах. Це нові сортувальні та переробні підприємства, які сукупно створять понад 600 нових робочих місць», – зазначив Стрілець.

За його словами, інвестиційна вартість проєкту – понад 152 млн євро. Фактично будівництво одного заводу коштуватиме стільки ж, скільки й створення одного полігону. «Однак наша мета – досягти європейських стандартів управління відходами, а отже зменшити відсоток захоронення та натомість нарощувати обсяги переробки відходів», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві також зазначили, що наразі тривають перемовини з потенційними інвесторами щодо створення нової сміттєобробної інфраструктури в регіоні. Власне старт проєктування заводів на Закарпатті запланований на кінець червня – початок липня. Запрацювати ж заводи орієнтовно можуть вже наприкінці 2027 року.

«Цей проєкт є частиною загальнонаціонального плану розміщення нових сміттєобробних заводів по всій країні, який розробила наша команда у рамках реформи. Реалізацію відповідних пілотних кейсів вже запущено на Київщині, Івано-Франківщині, Полтавщині та в Одеській області. Звісно, від початку до реалізації інфраструктурних проєктів потрібен час. Це робота не одного дня. Однак Україна вже сьогодні змінює свої підходи до управління відходами та впроваджує європейські технології. І це важлива частина нашого руху до ЄС та важлива частина нашої відбудови», – наголосив Стрілець.

Віктор Микита – голова Закарпатської ОДА 