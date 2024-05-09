На Закарпатті планують побудувати п’ять сміттєпереробних заводів

На Закарпатті до кінця 2027 року планують побудувати п’ять сміттєпереробних заводів, які сукупно створять понад 600 робочих місць.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали 8 травня міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець та голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

Як зазначається у повідомленні, після повномасштабного вторгнення РФ Закарпаття стало прихистком для багатьох українців, які змушені були залишити свої домівки. Зі збільшенням кількості населення зросла і кількість продукованих побутових відходів.

«Якщо раніше для регіону достатньо було б створити потужності для обробки 300 тис. т відходів на рік, то зараз йдеться вже про понад 500 тис. т. Вирішити цю проблему мають п’ять нових сміттєпереробних заводів, які планують збудувати у Ужгородському, Мукачівському, Хустському, Тячівсько-Рахівському та Берегівському районах. Це нові сортувальні та переробні підприємства, які сукупно створять понад 600 нових робочих місць», – зазначив Стрілець.

За його словами, інвестиційна вартість проєкту – понад 152 млн євро. Фактично будівництво одного заводу коштуватиме стільки ж, скільки й створення одного полігону. «Однак наша мета – досягти європейських стандартів управління відходами, а отже зменшити відсоток захоронення та натомість нарощувати обсяги переробки відходів», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві також зазначили, що наразі тривають перемовини з потенційними інвесторами щодо створення нової сміттєобробної інфраструктури в регіоні. Власне старт проєктування заводів на Закарпатті запланований на кінець червня – початок липня. Запрацювати ж заводи орієнтовно можуть вже наприкінці 2027 року.

«Цей проєкт є частиною загальнонаціонального плану розміщення нових сміттєобробних заводів по всій країні, який розробила наша команда у рамках реформи. Реалізацію відповідних пілотних кейсів вже запущено на Київщині, Івано-Франківщині, Полтавщині та в Одеській області. Звісно, від початку до реалізації інфраструктурних проєктів потрібен час. Це робота не одного дня. Однак Україна вже сьогодні змінює свої підходи до управління відходами та впроваджує європейські технології. І це важлива частина нашого руху до ЄС та важлива частина нашої відбудови», – наголосив Стрілець.

Віктор Микита – голова Закарпатської ОДА