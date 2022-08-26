На Закарпатті понад 233 тисячі ВПО отримали виплати від міжнародних організацій

Посилення співпраці з гуманітарними партнерами у напрямку грошової підтримки та якнайшвидшої реконструкції житла для вимушених переселенців обговорили на координаційній нараді під керівництвом заступника голови ОВА Петра Добромільського.

«У зв’язку з новими хвилями евакуації українців із небезпечних регіонів на Закарпатті зростає кількість ВПО. Сьогодні ця цифра становить понад 410 тисяч людей. Лише за підтримки держави та спільними зусиллями з міжнародними організаціями ми зможемо забезпечити їх необхідним. Уже маємо позитивний досвід роботи», – наголосив Петро Добромільський.

За його словами, ключовим напрямком такої взаємодії є реконструкція середньо- та довгострокового житла для вимушених переселенців. Окрім того, у регіоні стимулюють розселення ВПО в приватному секторі: власники домогосподарств, котрі прихистили переселенців, отримують компенсації на комунальні послуги, також їх долучатимуть до кешових програм.

Працюють і над продовженням фінансової допомоги вимушено переміщеним особам. Так, уже понад 233 тисячі осіб отримали виплати загальною сумою 44,8 млн грн від 13 організацій (УВКБ ООН, Міжнародна організація з міграції, Всесвітня продовольча програма ООН та інші).

«Зростає потреба у продуктових наборах та гігієнічних засобах. За координації обласної військової адміністрації гумдопомогу розподіляють адресно туди, де люди цього найбільше потребують. Ми вдячні партнерам і сподіваємося на подальшу підтримку», – зауважив заступник голови Закарпатської ОВА.

carpathia.gov.ua