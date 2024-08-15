На Закарпатті почав роботу «сухий порт»

На Закарпатті запрацювало підприємство „Термінал Чорнотисів”, яке функціонує як новий мультимодальний термінал — так званий „сухий порт”. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита на своїй Facebook-сторінці.

„Підприємство започаткувало свою роботу в період повномасштабної війни та обрало саме Закарпаття для розвитку економічної діяльності. Це суттєві надходження в бюджет та нові робочі місця для працівників у громаді”,

— написав Микита.

Цей мультимодальний термінал є великим логістичним хабом на території Берегівського району, йдеться у публікації голови ОВА. Його основна функція — здійснення перевантаження різноманітних вантажів — не тільки сільськогосподарської продукції, олії, а в перспективі також нафтопродуктів — з метою подальшого транспортування отримувачам у всіх куточках світу.

Віктор Микита додав, що термінал має вдале географічне розташування — безпосередньо поруч із кордоном з двома країнами Євросоюзу — Угорщиною та Румунією. Підприємство активно нарощує виробничі процеси, має намір у декілька разів збільшити обсяги перевантаження товарів у 2025 році.

Виробнича площа підприємства — 14,1 га. Загальна сума здійснених на сьогодні інвестицій становить близько 282 млн грн.

Віктор Микита – голова Закарпатської ОДА