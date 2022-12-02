На Закарпатті працюють понад 200 Пунктів Незламності

Станом на сьогодні на Закарпатті відкрили 214 Пунктів Незламності. Вони функціонують в адмінбудівлях, старостатах. Про це повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

«Також серед цих локацій є 41 об‘єкт, який розгорнули представники ГУ ДСНС у Закарпатській області, ще 18 – бізнес. Традиційно краяни мають можливість тут зарядити гаджети у разі тривалого відключення електроенергії, зігрітися, підтримувати зв‘язок з рідними», – зазначив Мирослав Білецький.

Кількість Пунктів Незламності по районах (без урахування локацій від ГУ ДСНС):

– Ужгородський – 16;

– Мукачівський – 35;

– Берегівський – 32;

– Хустський – 42;

– Тячівський – 26;

– Рахівський – 22.

Найближчий осередок ви можете знайти на сайті за посиланням.

carpathia.gov.ua