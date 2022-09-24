На Закарпатті презентували проєкт забезпечення ВПО житлом

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита разом із заступником керівника Офісу Президента Кирилом Тимошенком в Ужгороді презентували проєкт забезпечення житлом вимушених переселенців у межах «земельного банку».

«25 березня усі обласні військові адміністрації отримали чітке завдання від Президента – знайти й виділити землю під будівництво тимчасового прихистку для ВПО і розпочати підготовчі роботи щодо реалізації відповідної програми підтримки. Це завдання виконано в повному обсязі та у встановлені терміни.

Наш проєкт передбачає зведення забудовником житлового будинку на землі державної форми власності з подальшою безоплатною передачею частини квартир державі для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб», – наголосив Віктор Микита.

За попередньою домовленістю до держпідприємства, як замовника, перейде 10%, відповідно 1 000-1 200 кв. м житла. Та інвестор, враховуючи вимоги сьогодення, запропонував частину квадратних метрів житла виділити в будинку, котрий введуть в експлуатацію в жовтні цього року. Водночас третьою стороною до проєкту долучили Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, яке проведе ремонт та облаштує квартири меблями й побутовою технікою.

«Так, ми отримаємо локації для перебування ВПО без залучення державних коштів, котрі зараз потрібні для Збройних сил. Відповідно частково окремі категорії вимушених переселенців, які зараз проживають на Закарпатті, забезпечимо житлом», – зауважив очільник краю.

Віктор Микита разом із Кирилом Тимошенком оглянули житлову площу, де тривають роботи, поспілкувалися з учасниками проєкту, представниками компанії «Traksler Development» та офісу УВКБ ООН в Україні.

Насамкінець підписали меморандум між Закарпатською ОВА, «Traksler Development» та офісом УВКБ ООН в Україні про співпрацю у межах спільного проєкту.

«Цей важливий крок у системній роботі щодо розв’язання проблем розміщення ВПО, котрі спричинила війна, може бути інтегрований у будь-якому регіоні країни», – резюмував Віктор Микита.

carpathia.gov.ua