На Закарпатті прийняли бюджет на 2025 рік

На Закарпатті схвалили бюджет на 2025 рік. Рішення ухвалили на сесії обласної ради 19 грудня.

Бюджет складає 2 млрд 244 млн грн, що на 3,2% більше, ніж торік. „За” проголосував 51 депутат.

У головному фінансовому документі 200 мільйонів гривень спрямують на заходи, пов’язані зі збройною агресією. Окрім того, протягом року на ці потреби спрямовуватимуть також додатковий фінансовий ресурс, зокрема й вільні залишки.

На реалізацію 55 обласних програм передбачили понад 414 мільйонів гривень. Фінансування програм будуть здійснювати за такими напрямками:

освіта і наука, молодь та спорт — 23,1 млн грн;

культура — 4,1 млн грн;

охорона здоров’я — 69,0 млн грн;

соціальний захист населення — 20,9 млн грн;

інфраструктура та утримання доріг місцевого значення — 77,0 млн грн;

економічний та регіональний розвиток — 43,6 млн грн;

агропромисловий комплекс — 20,3 млн грн;

цивільний захист — 33,8 млн грн;

питання ветеранської політики — 31,2 млн грн.

На підтримку бізнесу у наступному році вилили 42,3 мільйона гривень.

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