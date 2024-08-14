На Закарпатті продовжується розбудова об’єктів медичної інфраструктури

Про це на своїй сторінці в Телеграм-каналі написав очільник Закарпаття Віктор Микита:

“На Закарпатті продовжується розбудова й модернізація об’єктів медичної інфраструктури, які забезпечують лікування та реабілітацію наших захисників.

Один з таких – Берегівська центральна районна лікарня ім. Б. Ліннера, де зараз фінішує будівництво п’ятиповерхового блоку «А» стаціонару з перехідною галереєю лікувального комплексу закладу.

Роботи завершені на 99%. На черзі також закупівля та встановлення медичного обладнання. Для цього співпрацюємо з нашими угорськими партнерами.

У межах проєкту виконали перепланування приміщень п’яти поверхів, що передбачало також влаштування двох ліфтів, системи гарячого водопостачання, інженерних мереж та низку інших робіт.

Проєкт започатковано та профінансовано державним бюджетом у межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». Співфінансування забезпечили з обласного бюджету.

Важливо, що попри війну та нестачу коштів ми створюємо додатковий медичний осередок для підтримки й відновлення захисників, які отримали поранення, захищаючи незалежність країни. Воїни – наш беззаперечний пріоритет.

Дякуємо Президенту Володимиру Зеленському, Уряду за підтримку та увагу до Закарпаття.

kiszo.news