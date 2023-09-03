На Закарпатті розробили додаток для ідентифікації хвороб рослин

Представники благодійного фонду Pro Agricultura Carpatika створили додаток для ідентифікації хвороб сільськогосподарських рослин, який допоможе садівникам та городникам. Адже знаючи, який грибок, вірус, бактерія тощо викликає видозміни на листках, стеблах, плодах чи коренях, легше захистити врожай.

Фермер Іштван Варга повідомив нашому виданню, що додаток доступний на сайті БФ Pro Agricultura Carpatika (https://proagri.org/). Наразі за його допомогою можна встановити причини хвороб лише огірків, але вже триває робота над створенням контенту про захворювання помідорів, яблук, перцю та винограду в нашому краї. Пізніше список розширюватиметься.

«Ідентифікувавши хворобу за фотографіями, людина може попросити в продавця засіб проти конкретного збудника. Можна зателефонувати до нашої організації й повідомити, що, наприклад, огірки вражені тим чи іншим, це полегшить і нашу справу. Ми свідомо не рекомендуємо засоби захисту рослин у додатку, адже, по-перше, це буде реклама, а по-друге, ефективні засоби часто змінюються, удосконалюються. Окрім описів хвороб, ми також даємо посилання на спеціальні статті про захист від конкретних хвороб рослин, що також може бути значною допомогою для садівників та городників», – каже Іштван Варга.

Представники благодійного фонду Pro Agricultura Carpatika регулярно навідуються до закарпатських фермерів у різні куточки нашого краю і фотографують симптоми хвороб, які з’являються на листках, плодах, стеблах та коренях, що допомагає легко визначити недугу.

На сайті proagri.org є також контакти фермерів, котрі можуть надати професійні поради для боротьби із хворобами.

dózsa/kárpátaljalap.net

kiszo.news