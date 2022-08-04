На Закарпатті розширюють мережу осередків для розміщення ВПО

Керівництво області разом із громадами продовжують системно розв’язувати питання щодо розміщення вимушених переселенців.

У вівторок очільник Закарпаття Віктор Микита спільно з народним депутатом Михайлом Лабою з робочою поїздкою відвідали Середнянську ТГ на Ужгородщині.

«Оглянули інфраструктуру, яка може бути переобладнана під місця для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», – прокоментував Віктор Микита, зауваживши, що йдеться передусім про об’єкти, де можна розмістити якнайбільше людей з мінімальними витратами на відповідне облаштування.

За його словами, громада запропонувала один із центральних об’єктів, який частково вже фінансувався з державного бюджету і може бути залучений для розміщення ВПО. Для цього роблять відповідний проєкт та фінансово-економічне обґрунтування.

«Для мене принципово, щоб голови громад були максимально інтегровані в цей процес та очолювали його на місцях. Ініціатива в цих питаннях належить саме громадам, адже місцева влада вже довела ефективність своєї роботи. Ми надійні партнери і рухаємося зустрічними курсами, – зауважив очільник Закарпаття. – Особисто відвідаю кожну громаду, яка виступила з ініціативою щодо підтримки проєкту розміщення ВПО з метою всебічної допомоги та спільного вирішення проблемних питань».

carpathia.gov.ua