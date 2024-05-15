На Закарпатті скасовані контрольовані аварійні відключення
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» отримало розпорядження диспетчера «Укренерго» щодо відміни Графіків аварійних відключень.
Аби уникнути аварійних відключень, споживачів просять про економне та відповідальне споживання електроенергії.
Важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00).
Промислових споживачів просимо переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.