На Закарпатті стартувала мобільна вакцинація ромських дітей проти кору

Тимчасовий пункт щеплення за підтримки МОЗ та ЮНІСЕФ сьогодні працював в одному з місць компактного проживання ромської громади – в селищі Великий Березний Ужгородського району.

Фахівці тамтешнього Центру первинної медико-санітарної допомоги проводили медичний огляд дітей від 1 до 17 років. Якщо ж протипоказань не було, рекомендували провести імунізацію.

У мобільному пункті нині щеплення комплексною вакциною КПК отримала 21 дитина. Це захист одразу від трьох небезпечних хвороб – кору, епідемічного паротиту та краснухи, повідомила головна епідеміологиня Закарпаття Вікторії Тимчик.

«Виїзди мобільних бригад плануємо масштабувати, щоб охопити вакцинацією всі громади, в яких компактно проживають роми. Найближчим часом такі пункти розгорнуть у Перечинській, Чопській, Середнянській і Тур’є-Реметівській ТГ», – підкреслив заступник голови Ужгородської РВА Віталій Дупин.

Мобільна імунізація ромського населення на Закарпатті триває в межах загальнонаціональної кампанії з вакцинації дітей проти кору. Препаратів у регіоні достатньо, щоб імунізувати всіх дітей, які не отримали щеплення вчасно. На цьому наголосив комунікаційник комунікаційного центру МОЗ України Віталій Завадяк.

Проєкт реалізовують за координації Закарпатської обласної військової адміністрації та за підтримки Міністерства охорони здоров’я і Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ).