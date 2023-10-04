На Закарпатті стартувало опитування для молоді

Вивчити потреби й інтереси молоді, сприяти розвитку молодіжної політики в громадах і регіоні загалом покликане спеціальне опитування, яке запустила Молодіжна рада при Закарпатській ОДА.

«У нас є багато активної молоді, яка прагне реалізувати свої креативні ідеї та плани в громадах, але не знає, з чого можна почати та як діяти, – розповіла на брифінгу голова Молодіжної ради при ОВА Вікторія Кенідра. – Якраз це анкетування допоможе дізнатися про ті проблеми, що турбують молодь не лише в обласному центрі, а й в усіх територіальних громадах».

За її словами, результати опитування представлять та обговорять на обласному молодіжному форумі, що відбудеться на початку листопада. Також їх опублікують в окремому посібнику і врахують у формуванні роботи молодіжних рад на наступний рік.

Анкетування, зокрема, охоплює питання щодо функціонування молодіжних рад у громадах, учнівського та студентського самоврядування, рівня комунікації між молоддю й органами місцевої влади, наявності чи відсутності необхідної інфраструктури для цього тощо.

Пройти опитування закликають людей від 14 до 35 років – місцевих мешканців і вимушених переселенців, яких також важливо залучати до участі в житті громади та нашої області. Воно доступне на порталі Допомога Закарпаття за посиланням: https://is.gd/acRG6s.

Учасникам не потрібно реєструватися чи залишати особисті дані на платформі.

Проєкт запустили за сприяння департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій, управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Закарпатської ОВА.

Закарпатська обласна державна адміністрація