На Закарпатті створять новий індустріальний парк

Кабінет міністрів 12 липня 2024 року ухвалив рішення про включення до реєстру нового індустріального парку – «ЕКО Мукачево».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

«Створення нових індустріальних парків – це складова урядової економічної політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на підтримку переробної промисловості та збільшення несировинного експорту українських товарів. <…> Кожен новий індустріальний парк – це нове виробництво, нові робочі місця, а також збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів», – прокоментував заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Як ідеться в концепції індустріального парку, на його території площею 23 га створять низку підприємств переробної галузі. Вони будуть займатись деревообробкою, виробництвом паперу та паперових виробів, а також виготовленням поліграфічної продукції. Також передбачається розмістити підприємства з виробництва текстилю та електричного устаткування, компанії, які спеціалізуються у галузях електронної промисловості, металообробки, харчових технологій, науково-технічної діяльності, альтернативної енергетики.

В облаштування індустріального парку ініціатори його створення планують залучити понад 36 млн євро інвестицій.

Загалом разом з «ЕКО Мукачево» в Україні вже налічується 85 індустріальних парків.

ukrinform.ua