На Закарпатті створять новий індустріальний парк
Кабінет міністрів 12 липня 2024 року ухвалив рішення про включення до реєстру нового індустріального парку – «ЕКО Мукачево».
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
«Створення нових індустріальних парків – це складова урядової економічної політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на підтримку переробної промисловості та збільшення несировинного експорту українських товарів. <…> Кожен новий індустріальний парк – це нове виробництво, нові робочі місця, а також збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів», – прокоментував заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
Як ідеться в концепції індустріального парку, на його території площею 23 га створять низку підприємств переробної галузі. Вони будуть займатись деревообробкою, виробництвом паперу та паперових виробів, а також виготовленням поліграфічної продукції. Також передбачається розмістити підприємства з виробництва текстилю та електричного устаткування, компанії, які спеціалізуються у галузях електронної промисловості, металообробки, харчових технологій, науково-технічної діяльності, альтернативної енергетики.
В облаштування індустріального парку ініціатори його створення планують залучити понад 36 млн євро інвестицій.
Загалом разом з «ЕКО Мукачево» в Україні вже налічується 85 індустріальних парків.