На Закарпатті створять новий індустріальний парк

На Закарпатті з’явиться п’ятий індустріальний парк, повідомив заступник голови ОВА Василь Іванчо.

За його словами, сьогодні на засіданні Уряду до Реєстру індустріальних парків включили «ФРЕНДЛІ ВІНДТЕХНОЛОДЖІ». Діятиме він на території міста Перечин Ужгородського району.

Завдяки такій промисловій локації в нашому регіоні вдасться створити ще 745 робочих місць як для місцевого населення, так і для вимушених переселенців.

«Вітаємо це рішення, адже індустріальні парки – це про розвиток, інвестиційну привабливість, доходи до бюджетів та можливість працевлаштування», — наголосив Василь Іванчо.

carpathia.gov.ua