На Закарпатті цьогоріч 840 медалістів і 80 двохсотбальників на НМТ

Останній дзвоник у школах області пролунав для більш ніж 26 тисяч випускників, серед яких і вимушені переселенці. З-поміж них – понад 10 тисяч одинадцятикласників.

Найкращим випускникам вручили медалі – 665 золотих та 175 срібних. До того ж найбільше медалістів підготували в закладах освіти Ужгородської (121), Мукачівської (72), Нересницької (31), Хустської (30) та Іршавської (30) громад.

Натомість для складання національного мультипредметного тесту цього року в області зареєструвалися 8 378 школярів. В основній сесії взяли участь 7 772 учні (92,8%).

Максимальну кількість балів отримали 80 випускників, з яких 10 – із двох предметів, 70 – з одного. Найбільше двохсотбальників маємо з англійської мови – 33 та математики – 32.

Джерело та фото: Закарпатська обласна державна адміністрація