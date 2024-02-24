На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску
На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску „Велика Паладь — Надьгодош”. Він буде працювати для пасажирських автомобілів.
Про це 23 лютого у своєму Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для громадян.
„Також буде розширена робота ще одного пункту пропуску на кордоні з Угорщиною — „Лужанка — Берегшурань”. Тепер ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн”, — зазначив Денис Шмигаль.