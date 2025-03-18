На КПП „Косино” тимчасово призупинять митний контроль

Митний контроль тимчасово призупинять 18 березня з 12:00 до 16:00 на пункті пропуску „Косино–Барабаш”, що на українсько-угорському кордоні.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської митниці у Facebook.

За інформацією відомства, роботу пункту пропуску тимчасово призупинять через встановлення та підключення систем резервного живлення.

„Просимо громадян, які обиратимуть для перетину кордону даний пункт пропуску, врахувати інформацію та, за можливості, скористатися іншими міжнародними переходами”, — йдеться у повідомленні.

Kárpátalja.ma