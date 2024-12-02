На КПП «Лужанка-Берегшурань» запустили оформлення вантажівок

На пункті пропуску «Лужанка-Берегшурань» на кордоні з Угорщиною відкрили смугу для пропуску вантажних автомобілів з вагою до 7,5 т, а також порожніх великогабаритних вантажівок.

Сьогодні, 2 грудня, на КПП «Лужанка – Берегшурань» на українсько-угорському кордоні відбувся офіційний запуск та оформлення першої вантажівки.

Це передбачено у межах двосторонньої угоди, укладеною між урядами України та Угорщиною. У рамках угоди розширюватимуть роботу пунктів перетину кордону для руху вантажними транспортними засобами.

Як йдеться у повідомленні Закарпатської митниці, у документі йдеться про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон, де сторони домовилися про переміщення вантажних автомобілів з допустимою вагою до 7,5 т, а також порожніх великогабаритних транспортних засобів з митної території України без обмежень по вазі.

Закарпатська митниця