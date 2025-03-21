На початку квітня запустять новий пункт пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош» на Закарпатті

Це перший новий ПП, відкритий за останні декілька десятків років, – розповів заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита.

Проєкт є важливим елементом регіонального розвитку з погляду прикордонного руху і транскордонних зв’язків між нашим регіоном та областю Саболч-Сатмар-Берег в Угорщині.

Новий пункт пропуску дасть змогу перетинати кордон легковим транспортним засобам вагою до 3,5 тонн. Тут вже провели монтаж митної і прикордонної інфраструктури модульного типу для роботи персоналу на українській та угорській стороні. Водночас завершено роботи з розширення майданчика й ділянки дороги в межах нового ПП та облаштовано напрямки руху транспорту.

Ми доклали чимало зусиль на регіональному й державному рівнях, щоб відкриття ПП стало можливим у складні для країни часи. Також важливу роль зіграли наші угорські партнери, які підтримали ініціативу та рухалися зустрічним курсам увесь цей час.

“Цей проєкт очікували тисячі закарпатців. Реальними ефективними рішеннями ми обʼєднуємо людей, родини, угорців та українців з обох боків кордону. Це важливий елемент нашої європейської інтеграції”, – зазначив Віктор Микита.

zakarpattya24.com