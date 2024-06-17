На Саміті миру у Швейцарії підписали спільне комюніке

Учасники першого Саміту миру у Бюргенштоці підписали спільне комюніке.

Про це заявила під час пресконференції за результатами саміту президентка Швейцарії Віола Амгерд, передає кореспондент Укрінформу.

«Місяцями говорили про війну, постачання зброї та військову підтримку. Тепер ми говорили про мир. Вперше на зустрічі такого високого рівня з такою кількістю країн і організацій. Той факт, що переважна більшість держав, які зібралися тут, погодилися зі спільним Бюргенштокським комюніке, показує, чого може досягти дипломатія завдяки терплячій роботі», – сказала вона.

За словами Амгерд, вона також „відчула підтримку цього підходу в багатьох дискусіях”, які їй вдалося провести на саміті особисто.

„На цих вихідних тут, у Бюргенштоці, зібралися важливі голоси з усіх континентів. Широка участь свідчить про те, що міжнародна спільнота занепокоєна війною в Україні. І це свідчить про бажання цих держав разом прокласти шлях до миру. Перспективи та вихідні позиції є різними. Тим важливішою була ця зустріч, яка уможливила широкий обмін думками”, – заявила швейцарська президентка.

Спільне комюніке у Бюргенштоці підписали 80 країн та 4 організації, після Саміту він залишається відкритим до приєднання інших країн.

Згідно зі списком, опублікованим організаторами, не долучилися, зокрема, Бахрейн, Колумбія, Індія, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд і ОАЕ, присутність яких на саміті була під питанням до останнього моменту.

Укрінформ наводить повний текст комюніке з посиланням на сайт глави держави.

ukrinform.ua