НМТ–2024: перелік предметів і строки проведення
Національний мультипредметний тест (НМТ) проводитимуть з 14 травня до 19 липня. Це передбачено наказом МОН № 1581, який був підписаний 29 грудня 2023 року.
Учасники складатимуть іспит із чотирьох предметів, з яких три визначено (українська мова, математика, історія України) та один — на вибір. Обрати можна буде з таких предметів:
- українська література
- англійська мова
- іспанська мова
- німецька мова
- французька мова
- біологія
- географія
- фізика
- хімія
Вступники проходитимуть тест протягом одного дня в два етапи, кожен з яких триватиме по дві години. На першому етапі учасників тестуватимуть з української мови і математики, на другому — з історії України та вибіркового предмета. Між етапами передбачено перерву 20 хвилин.