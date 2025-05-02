НМТ 2025 року: три важливі інформації, які варто врахувати

14 травня стартує основна сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ), яка триватиме до 25 червня.

Наразі озвучено три важливі інформації: про запрошення, про основну та додаткову сесії. Коротко інформує про ці моменти.

Починаючи з 4 травня, зареєстровані учасники зможуть завантажити запрошення зі своїх особистих кабінетів. У ньому буде вказано дату, час і місце проведення тестування. Ці дані не публікуються з міркувань безпеки.

Для випускників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії, передбачено додаткову — вона проходитиме з 14 по 25 липня.

Зареєструватися на додаткову сесію можна з 9 по 14 травня, а оновити реєстраційні дані — до 19 травня включно.

Цьогоріч НМТ включає чотири предмети: українську мову, математику, історію України та ще один предмет на вибір. Увесь тест абітурієнти складатимуть за один день у два етапи.

pmg.ua