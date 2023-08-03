Нове комп’ютерне й інтерактивне обладнання отримали громади Закарпаття

15 одиниць сучасної техніки громадам чи не у всіх районах області передала Програма розвитку ООН за сприяння уряду Великобританії. Йдеться про ноутбуки, принтери, моноблоки й інтерактивне обладнання, яке надійшло за проєктом «Підтримка стійкості громад в регіонах України».

Як повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Пацкан, завдяки цьому вдалося посилити ЦНАПи, заклади освіти, інклюзивно-ресурсний та Закарпатський інформаційно-аналітичний центри.

«Партнери вкотре підтримують громади краю й допомагають нам створювати комфортні умови роботи для наших педагогів, працівників ЦНАПів та інших фахівців», – зауважив Олександр Пацкан.

За його словами, надалі це обладнання дозволить покращити якість надання адмінпослуг краянам і сприятиме в організації навчального процесу й розвитку сфер інформатизації та цифровізації в регіоні.

Комп’ютерну техніку громадам і закладам сьогодні передали заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Пацкан та регіональна координаторка Програми розвитку ООН Есма Умерова.