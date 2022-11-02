Новий пакет військової допомоги з Іспанії вже їде в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив про новий пакет військової допомоги з Іспанії, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

Про це він заявив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми довго працювали з Хосе Мануелем, і наші колеги з інших відомств, над тим, щоб Україна якнайшвидше отримала новий пакет військової допомоги з Іспанії. Я дуже радий, що новий пакет є, він уже на шляху до України, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження», – зазначив він.

Глава української дипломатії зауважив, що рішення Іспанії передати системи Hawk декілька тижнів стало сигналом для інших країн почати пошук систем Hawk для їх передачі до України, і подякував країні та міністру Хосе Мануелю за швидкі рішення і надання приклад.

ukrinform.ua