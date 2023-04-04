Новий пакет військової допомоги США прямує в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі у Брюсселі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном повідомив, що новий пакет військової допомоги вже прямує в Україну.

Про це глава української дипломатії написав у Твіттері, передає Укрінформ.

„Був радий зустрітися з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Новий пакет військової допомоги вже прямує до України, щоб допомогти нам визволити більше території від російської окупації. Я вдячний США за непохитну підтримку України,” – зазначив Кулеба.

Міністр додав, що вони з Блінкеном також обмінялися думками щодо актуальних питань напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

Як ідеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за результатами зустрічі в Брюсселі Ентоні Блінкена й Дмитра Кулеби, Сполучені Штати віддані довгостроковій підтримці українського народу, який протистоїть жорстокій агресії рф, та бачать Україну потужною й незалежною демократією.

ukrinform.ua