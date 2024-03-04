Номери Київстару будуть починатися з нового коду

Номери Київстару надалі починатимуться із нового коду — 77. Тепер номери мобільного оператора будуть починатися з такого коду: +380 77.

Завдяки новому коду вдасться підключити 10 мільйонів нових номерів.

Такий дозвіл мобільному оператору надали на 5 років. У Київстарі додали, що новий код допоможе уникнути дефіциту вільних мобільних номерів.

Водночас абонентам, які вже є клієнтами цього мобільного оператора, переживати не слід. Адже на вже діючі номери таке нововведення ніяк не вплине. Поруч із кодом 77 діятимуть і вже наявні 5 національних кодів мережі мобільного зв’язку.

Джерело: pmg.ua