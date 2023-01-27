Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Новий пакет військової допомоги, переданої Німеччиною Україні, включає ракети для системи ППО IRIS-T, вантажівки та пікапи.

Це випливає з оновленого 27 січня списку на сайті Федерального уряду, повідомляє Укрінформ.

Так, доставлено неназвану кількість ракет для системи ППО IRIS-T, 13 вантажівок, дві 15-тонні вантажівки, 12 сідлових тягачів та 4 напівпричепи; 12 транспортні засоби для охорони кордону та 2 пікапи.

Плануються до поставки у майбутньому 14 основних бойових танків Leopard 2A6 з боєкомплектом, дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження, а також 64 сідлові тягачі та 72 напівпричепи.

ukrinform.ua