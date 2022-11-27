Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Німеччина за минулий тиждень передала для українських військових партію автомобілів спеціального призначення.

Так, до України доставлено ще 2 великовантажні тягачі Oshkosh, загалом їх передано вже 10 одиниць; а також 14 автомобілів для прикордонної служби (до цього таких було надано 39 одиниць).

З нових зобов’язань – 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для виконання завдань підтримки.

Уся ця техніка надається не з запасів Бундесверу, а від виробників.

Загальна вартість індивідуальних ліцензій на експорт озброєнь, виданих федеральним урядом у період з 1 січня 2022 року по 21 листопада 2022 року, становить 1,637 млрд євро.

ukrinform.ua