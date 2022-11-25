Обдарованих учнів Ужгорода відзначили обласними преміями

Сьогодні в Закарпатській ОВА привітали 77 найкращих ужгородських школярів – переможців обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та переможців ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Очільник краю Віктор Микита наголосив, що такі здобутки дітей та активної молоді вкотре підтверджують, що українці – інтелектуально обдаровані, талановиті й креативні.

«Наші учні демонструють високі досягнення в навчанні, генерують і реалізовують сміливі ідеї та проєкти. Вже завтра вони будуть приймати складні рішення, розбудовуватимуть вільну країну. Тож бажаю їм наполегливості і не здаватися перед будь-якими труднощами, адже, ми, дорослі, завжди поруч. Педагогам і батькам – щира подяка за виховання, підтримку і терпіння», – зазначив голова Закарпатської ОВА.

За його словами, серед сьогоднішніх переможців є й ті, хто показав одразу кілька найвищих результатів на олімпіадах та конкурсі-захисті робіт МАН: троє учнів посіли 3 призові місця, ще десятеро – два.

Керівництво краю привітало обдарованих школярів та вручило їм грошові премії: за І місце – 1000 грн, ІІ – 700 грн та ІІІ – 500 грн. До нагородження також долучилися очільник Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко та міський голова Ужгорода Богдан Андріїв.

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