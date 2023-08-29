Оголошення – Відкриті вакансії в закладах освіти Закарпаття з угорською мовою навчання

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Згідно з результатами моніторингу ринку освітніх послуг, проведеного Закарпатським угорськомовним педагогічним товариством (ЗУПТ), в закладах освіти Закарпаття з угорською мовою навчання відкриті наступні вакансії.

Контактні дані директорів шкіл та керівників структурних підрозділів можна знайти на сайті ЗУПТ.

Вчитель англійської мови

  • Вишківський ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Ф. Келчеі
  • Матіївська ЗОШ І-ІІ ст.
  • Берегуйфалівська гімназія

Вчитель біології та хімії

  • Ужгородська ЗОШ І ст. з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія
  • Оросіївська гімназія
  • Гутівська гімназія

Вчитель музики

  • Хустська гімназія №4

Вчитель фізики

  • Берегівський ліцей ім. Келемена Мікеша
  • Тячівський реформатський ліцей з угорською мовою навчання
  • Фертешолмашська гімназія
  • Берегівська гімназія ім. Ганни Горват
  • Берегівський ліцей ім. Габора Бетлена
  • Виноградівський ЗЗСО №3 ім. Жігмонда Перені
  • Мужіївський ліцей ім. Яноша Гуняді

Вчитель географії

  • Тячівський реформатський ліцей з угорською мовою навчання
  • Гечанська гімназія ім. Лайоша Кайді
  • Форношська гімназія
  • Великоберезький ЗЗСО ім. Петера Добраі (у клас з українською мовою навчання)

Вчитель інформатики

  • Гечанська гімназія ім. Лайоша Кайді
  • Ракошинська гімназія
  • Шаланкський ЗЗСО
  • Тисаашванська гімназія
  • Сюртівський ліцей (у клас з українською мовою навчання)
  • Мужіївський ліцей ім. Яноша Гуняді

Шкільний психолог

  • Хустська гімназія №4
  • Берегівська гімназія ім. Ганни Горват

Вчитель угорської мови та літератури

  • Берегівський ліцей ім. Келемена Мікеша
  • Мужіївський ліцей ім. Яноша Гуняді
  • Гутівська гімназія

Вчитель математики                                    

  • Виноградівський ЗЗСО №3 ім. Жігмонда Перені
  • Вишківський ЗЗСО І-ІІІ ст..ім.Ф.Келчеі
  • Чепівський ЗЗСО
  • Берегівська гімназія ім. Ганни Горват
  • Ракошинська гімназія
  • Шаланкський ЗЗСО
  • Тисаашванська гімназія
  • Бадалівська гімназія ім. Йожефа Гвадані

Вихователь

  • Фертешолмашська гімназія
  • Вихователь ДНЗ
  • Хустська гімназія №4

Педагог-організатор

  • Виноградівський ЗЗСО №3 ім. Жігмонда Перені
  • Форношська гімназія
  • Тисаашванська гімназія

Асистент вчителя

  • Берегівський ліцей ім. Лайоша Кошута

Вчитель початкових класів

  • Ужгородська ЗОШ І ст. з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія
  • Яношівський ліцей
  • Фертешолмашська гімназія
  • Гечанська гімназія ім. Лайоша Кайді
  • Неветленфолівський ЗЗСО І-ІІІ ст
  • Велико-Паладьський ЗЗСО ім. Жігмонда Моріца
  • Форношська гімназія
  • Сюртівський ліцей

Вчитель фізичної культури

  • Вербовецький ЗЗСО
  • Шаланкський ЗЗСО
  • Форношська гімназія

Вчитель історії

  • Виноградівський ЗЗСО №3 ім. Жігмонда Перені
  • Форношська гімназія
  • Берегуйфалівська гімназія

Вчитель захисту вітчизни

  • Шаланкський ЗЗСО

Вчитель української мови та літератури

  • Берегівська гімназія ім. Ганни Горват
  • Гечанська гімназія ім. Лайоша Кайді
  • Малогеєвецький ліцей ім. Ференца Еґрі
  • Шаланкський ЗЗСО
  • Галаборська гімназія
  • Дерценський ЗЗСО
  • Оклігедська гімназія

Вчитель музики

  • Хустська гімназія №4

Forrás: kmf.uz.ua

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