Оголошення – Відкриті вакансії в закладах освіти Закарпаття з угорською мовою навчання

Згідно з результатами моніторингу ринку освітніх послуг, проведеного Закарпатським угорськомовним педагогічним товариством (ЗУПТ), в закладах освіти Закарпаття з угорською мовою навчання відкриті наступні вакансії.

Контактні дані директорів шкіл та керівників структурних підрозділів можна знайти на сайті ЗУПТ.

Вчитель англійської мови

Вишківський ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Ф. Келчеі

Матіївська ЗОШ І-ІІ ст.

Берегуйфалівська гімназія

Вчитель біології та хімії

Ужгородська ЗОШ І ст. з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія

Оросіївська гімназія

Гутівська гімназія

Вчитель музики

Хустська гімназія №4

Вчитель фізики

Берегівський ліцей ім. Келемена Мікеша

Тячівський реформатський ліцей з угорською мовою навчання

Фертешолмашська гімназія

Берегівська гімназія ім. Ганни Горват

Берегівський ліцей ім. Габора Бетлена

Виноградівський ЗЗСО №3 ім. Жігмонда Перені

Мужіївський ліцей ім. Яноша Гуняді

Вчитель географії

Тячівський реформатський ліцей з угорською мовою навчання

Гечанська гімназія ім. Лайоша Кайді

Форношська гімназія

Великоберезький ЗЗСО ім. Петера Добраі (у клас з українською мовою навчання)

Вчитель інформатики

Гечанська гімназія ім. Лайоша Кайді

Ракошинська гімназія

Шаланкський ЗЗСО

Тисаашванська гімназія

Сюртівський ліцей (у клас з українською мовою навчання)

Мужіївський ліцей ім. Яноша Гуняді

Шкільний психолог

Хустська гімназія №4

Берегівська гімназія ім. Ганни Горват

Вчитель угорської мови та літератури

Берегівський ліцей ім. Келемена Мікеша

Мужіївський ліцей ім. Яноша Гуняді

Гутівська гімназія

Вчитель математики

Виноградівський ЗЗСО №3 ім. Жігмонда Перені

Вишківський ЗЗСО І-ІІІ ст..ім.Ф.Келчеі

Чепівський ЗЗСО

Берегівська гімназія ім. Ганни Горват

Ракошинська гімназія

Шаланкський ЗЗСО

Тисаашванська гімназія

Бадалівська гімназія ім. Йожефа Гвадані

Вихователь

Фертешолмашська гімназія

Вихователь ДНЗ

Хустська гімназія №4

Педагог-організатор

Виноградівський ЗЗСО №3 ім. Жігмонда Перені

Форношська гімназія

Тисаашванська гімназія

Асистент вчителя

Берегівський ліцей ім. Лайоша Кошута

Вчитель початкових класів

Ужгородська ЗОШ І ст. з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія

Яношівський ліцей

Фертешолмашська гімназія

Гечанська гімназія ім. Лайоша Кайді

Неветленфолівський ЗЗСО І-ІІІ ст

Велико-Паладьський ЗЗСО ім. Жігмонда Моріца

Форношська гімназія

Сюртівський ліцей

Вчитель фізичної культури

Вербовецький ЗЗСО

Шаланкський ЗЗСО

Форношська гімназія

Вчитель історії

Виноградівський ЗЗСО №3 ім. Жігмонда Перені

Форношська гімназія

Берегуйфалівська гімназія

Вчитель захисту вітчизни

Шаланкський ЗЗСО

Вчитель української мови та літератури

Берегівська гімназія ім. Ганни Горват

Гечанська гімназія ім. Лайоша Кайді

Малогеєвецький ліцей ім. Ференца Еґрі

Шаланкський ЗЗСО

Галаборська гімназія

Дерценський ЗЗСО

Оклігедська гімназія

Вчитель музики

Хустська гімназія №4

Forrás: kmf.uz.ua