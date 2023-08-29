Оголошення – Відкриті вакансії в закладах освіти Закарпаття з угорською мовою навчання
Згідно з результатами моніторингу ринку освітніх послуг, проведеного Закарпатським угорськомовним педагогічним товариством (ЗУПТ), в закладах освіти Закарпаття з угорською мовою навчання відкриті наступні вакансії.
Контактні дані директорів шкіл та керівників структурних підрозділів можна знайти на сайті ЗУПТ.
Вчитель англійської мови
- Вишківський ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Ф. Келчеі
- Матіївська ЗОШ І-ІІ ст.
- Берегуйфалівська гімназія
Вчитель біології та хімії
- Ужгородська ЗОШ І ст. з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія
- Оросіївська гімназія
- Гутівська гімназія
Вчитель музики
- Хустська гімназія №4
Вчитель фізики
- Берегівський ліцей ім. Келемена Мікеша
- Тячівський реформатський ліцей з угорською мовою навчання
- Фертешолмашська гімназія
- Берегівська гімназія ім. Ганни Горват
- Берегівський ліцей ім. Габора Бетлена
- Виноградівський ЗЗСО №3 ім. Жігмонда Перені
- Мужіївський ліцей ім. Яноша Гуняді
Вчитель географії
- Тячівський реформатський ліцей з угорською мовою навчання
- Гечанська гімназія ім. Лайоша Кайді
- Форношська гімназія
- Великоберезький ЗЗСО ім. Петера Добраі (у клас з українською мовою навчання)
Вчитель інформатики
- Гечанська гімназія ім. Лайоша Кайді
- Ракошинська гімназія
- Шаланкський ЗЗСО
- Тисаашванська гімназія
- Сюртівський ліцей (у клас з українською мовою навчання)
- Мужіївський ліцей ім. Яноша Гуняді
Шкільний психолог
- Хустська гімназія №4
- Берегівська гімназія ім. Ганни Горват
Вчитель угорської мови та літератури
- Берегівський ліцей ім. Келемена Мікеша
- Мужіївський ліцей ім. Яноша Гуняді
- Гутівська гімназія
Вчитель математики
- Виноградівський ЗЗСО №3 ім. Жігмонда Перені
- Вишківський ЗЗСО І-ІІІ ст..ім.Ф.Келчеі
- Чепівський ЗЗСО
- Берегівська гімназія ім. Ганни Горват
- Ракошинська гімназія
- Шаланкський ЗЗСО
- Тисаашванська гімназія
- Бадалівська гімназія ім. Йожефа Гвадані
Вихователь
- Фертешолмашська гімназія
- Вихователь ДНЗ
- Хустська гімназія №4
Педагог-організатор
- Виноградівський ЗЗСО №3 ім. Жігмонда Перені
- Форношська гімназія
- Тисаашванська гімназія
Асистент вчителя
- Берегівський ліцей ім. Лайоша Кошута
Вчитель початкових класів
- Ужгородська ЗОШ І ст. з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія
- Яношівський ліцей
- Фертешолмашська гімназія
- Гечанська гімназія ім. Лайоша Кайді
- Неветленфолівський ЗЗСО І-ІІІ ст
- Велико-Паладьський ЗЗСО ім. Жігмонда Моріца
- Форношська гімназія
- Сюртівський ліцей
Вчитель фізичної культури
- Вербовецький ЗЗСО
- Шаланкський ЗЗСО
- Форношська гімназія
Вчитель історії
- Виноградівський ЗЗСО №3 ім. Жігмонда Перені
- Форношська гімназія
- Берегуйфалівська гімназія
Вчитель захисту вітчизни
- Шаланкський ЗЗСО
Вчитель української мови та літератури
- Берегівська гімназія ім. Ганни Горват
- Гечанська гімназія ім. Лайоша Кайді
- Малогеєвецький ліцей ім. Ференца Еґрі
- Шаланкський ЗЗСО
- Галаборська гімназія
- Дерценський ЗЗСО
- Оклігедська гімназія
Вчитель музики
- Хустська гімназія №4
Forrás: kmf.uz.ua